Когда в Казахстане были зарегистрированы самые серьезные вспышки кори

«При этом в 2020 году наблюдается недостижение оптимального охвата, которое связано с приостановлением всех плановых профилактических прививок в связи с чрезвычайным положением по коронавирусной инфекции в Казахстане, а также медицинскими отводами и отказами от профилактических прививок. Вакцинация лиц, не охваченных профилактическими прививками в связи с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции, была продолжена в последующие годы», — уточнили в КСЭК.