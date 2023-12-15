Когда в Казахстане были зарегистрированы самые серьезные вспышки кори

АЛМАТЫ, 15 дек — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация по кори в Казахстане остается нестабильной. Количество заболевших растет с каждым днем: с начала года в стране зарегистрировано 20 188 случаев заболевания. Корь затронула все регионы страны, наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксировали в Шымкенте и Алматы.
Sputnik Казахстан направил запрос в комитет санитарно-эпидемиологического контроля, чтобы узнать, когда произошли самые серьезные вспышки кори в стране и чем отличается нынешняя ситуация от прошлых событий.
По данным председателя КСЭК Нуркана Садвакасова, в 2023 году в мире наблюдается очередной циклический подъем, характерный для кори.
Накопление неиммунного населения способствует новой волне инфекций, считает он. Согласно данным ООН, за период пандемии более 67 миллионов детей во всем мире не привиты, в связи чем зарегистрировано 415 тысяч случаев кори в 167 странах мира.
Как часто в Казахстане бывали вспышки кори
По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля, корь является эндемичным для Казахстана заболеванием.
В стране крупные вспышки отмечались в 2004—2005 годах с общим числом заболевших корью — 18 322, в 2014—2016 годах — 2 784 случаев. Также крупная вспышка зарегистрирована в период с ноября 2018 года по март 2020 года. Тогда зарегистрировали 17 172 подтвержденных случаев.
«Многолетняя динамика заболеваемости показывает, что эндемичность кори зависит от завоза инфекции в страну и уровня охвата вакцинацией детей целевых возрастов», — говорится в ответе КСЭК на запрос Sputnik Казахстан.
Когда число вакцинированных стало снижаться
Специалисты отмечают, эффективный способ не заболеть корью — это вакцинация. По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля, ежегодно плановой вакцинации подлежит порядка 700 тысяч детей целевых возрастов. Охват вакцинацией составляет более 95%, при рекомендуемом ВОЗ оптимальном охвате не менее 95%.
«При этом в 2020 году наблюдается недостижение оптимального охвата, которое связано с приостановлением всех плановых профилактических прививок в связи с чрезвычайным положением по коронавирусной инфекции в Казахстане, а также медицинскими отводами и отказами от профилактических прививок. Вакцинация лиц, не охваченных профилактическими прививками в связи с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции, была продолжена в последующие годы», — уточнили в КСЭК.
Согласно национальному календарю прививок в Казахстане, первую дозу вакцины против кори, краснухи, паротита делают к 12 месяцам ребенка, затем повторная прививка делается в 6 лет или в первом классе.
В 2019 году охват вакцинацией в 1 год составил 99,2%, охват вакцинацией в 6 лет составил 97,8%.
В 2020 году первой вакциной были привиты 92,9% детей, которым исполнилось 1 год, второй вакциной — 90,7% детей до шести лет.
В 2021 году охват детей первой вакциной составил 97,4%, в 2022 году этот показатель достиг 100,2%. Охват повторной прививкой от кори в 2021 году составил 95,9%, в 2022 году — 97,3%.
По данным Минздрава, за 10 месяцев 2023 года охват вакцинацией в 1 год составил 84,1%, в шесть лет — 84,6%.
Отличается ли нынешняя ситуация от предыдущих
Статистики отмечают, что на 6 декабря 2023 года зарегистрировано 20 188 случаев кори, из которых 81% приходится на детей до 14 лет. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля подчеркнули, что заболеваемость регистрируется за счет непривитых детей, удельный вес которых составляет 83% от числа заболевших детей.
«Для эпидемиологического процесса заболеваемости корью в текущем году характерна регистрация случаев кори среди детей, тогда как в предыдущие вспышки, как правило, регистрация кори наблюдалась среди подростков старше 15 лет (2015 год) и взрослого населения (2005, 2019 годы)», — говорится в ответе КСЭК на запрос Sputnik Казахстан.
Что такое корь и как от нее лечиться
Корь — это высокозаразное вирусное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем через слизь, слизистые выделения носа.
Отличительной картиной для кори является сыпь — маленькие белесоватые пятна с краснотой по краям, которые появляются на третий-пятый день болезни. При выявлении симптомов кори рекомендуется самоизолироваться, исключить контакт с окружением, затем обратиться в поликлинику, где врачи-инфекционисты ставят диагноз после лабораторных тестов. Корь лечат в домашних условиях под наблюдением участкового врача, а госпитализируют тех, у кого тяжелая форма болезни.