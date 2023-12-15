Баночка икры — 13 рублей, мандарины и цыпленок по 7, а селедка по 8,49. Сколько стоит простой набор продуктов к Новому году в Минске в декабре 2023

Стало известно, во сколько обойдется накрыть праздничный новогодний стол-2024.
Новый год уже действительно не за горами: до праздника, который для многих является самым любимым, остаются считанных дни и ночи. Так или иначе, но уже самое время начинать подготовку к праздничному застолью.
Почему бы не пробежаться по магазинам и не прицениться к самым востребованным (традиционным) продуктам, без которых новогодний стол представить себе трудно? Банка консервированного зеленого горошка (400−450 граммов) в среднем обойдется от 2,7 рубля до 4,5, все зависит, главным образом, от производителя.
Десяток куриных яиц… Здесь цены разнятся еще больше. Ценовой минимум, который удалось отыскать, — 2 рубля 75 копеек, это яйца «Кобринские», С2. Самый дорогие — без малого пять рублей: 4,77 BYN стоит десяток яиц, обогащенных селеном.
Любимая белорусами картошка стоит как минимум 50 копеек. Это если речь идет именно о прилавках магазинов, а вот на центральном рынке Минска, знаменитой Комаровке, средняя цена — чуть дороже рубля, потолок цен — примерно 2 рубля.
Салат без майонеза — для многих не салат вовсе. Выбор майонеза — огромный, тут еще важно учитывать, что одни производители предпочитают измерять свой продукт в миллилитрах, другие — в граммах. Самый стандартный «Провансаль» (пакет в 400 граммов) обойдется в 2,29 рубля, и то только потому, что это скидочное предновогоднее предложение. Если хочется майонез более оригинальный, скажем, с перепелиным яйцом или лимонным соком, то нужно быть готовым расстаться с 5−6 рублями. Еще можно прицениться к селедке (вдруг решите сделать ее под шубой). 500 граммовая пачка может обойтись и в 8,88 рубля, и в 3,98. Если брать целую неразделанную рыбу, то атлантическая слабосоленая обойдется в 8,49 рубля.
Продолжает тему даров моря икра. Минимальная цена — 12,99 рубля, лососевая, российская производства, баночка — 95 граммов. Предела цен на икру, кажется, трудно найти: 140-граммовая баночка может обойтись и в 28 рублей 99 копеек, и в 35,19. В общем, с икрой — тот случай, когда стоимость ограничивается фантазией и размером кошелька.
Тушка цыпленка бройлера стоит в пределах 7−8 белорусских рублей.
Один из ароматов праздника — мандарины, конечно. В Минске дешевле 6,9 рубля за килограмм отыскать затруднительно. Впрочем, на Комаровке они стоят столько же, а вот в гипермаркете цена может достигать даже 9 рублей.
Ну и, шампанское, конечно. Традиционное и самое простое брют — не меньше 8 рублей, если хочется чего-то поинтереснее, то ценник может быть и 15 рублей, и 25.
К слову, в эфире ctv.by на днях подсчитали, во сколько обойдется «тазик» салата оливье или красивое и немаленькое блюдо селедочки под шубой. Оказалось, примерно в 11 белорусских рублей. Стоимость эта, разумеется, весьма условна: многое зависит от производителя и места покупки, где-то немного дороже, где-то — чуть дешевле. Так или иначе, но, думается, уже самое время планировать новогоднее меню.
Что касается новогоднего дерева, то искусственная елочка в 1,2 метра обойдется как минимум в 115 белорусских рублей, и это будет самая простая ель. Цены на главное новогоднее дерево в искусственном исполнении ограничиваются только фантазией. Скажем, модные в последние годы литые силиконовые ели могут стоит 1,5−2 тысячи рублей, и это не предел.