Баночка икры — 13 рублей, мандарины и цыпленок по 7, а селедка по 8,49. Сколько стоит простой набор продуктов к Новому году в Минске в декабре 2023

Салат без майонеза — для многих не салат вовсе. Выбор майонеза — огромный, тут еще важно учитывать, что одни производители предпочитают измерять свой продукт в миллилитрах, другие — в граммах. Самый стандартный «Провансаль» (пакет в 400 граммов) обойдется в 2,29 рубля, и то только потому, что это скидочное предновогоднее предложение. Если хочется майонез более оригинальный, скажем, с перепелиным яйцом или лимонным соком, то нужно быть готовым расстаться с 5−6 рублями. Еще можно прицениться к селедке (вдруг решите сделать ее под шубой). 500 граммовая пачка может обойтись и в 8,88 рубля, и в 3,98. Если брать целую неразделанную рыбу, то атлантическая слабосоленая обойдется в 8,49 рубля.