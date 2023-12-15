Мэрия Новосибирска запатентует товарный знак «Снежная баба»

Мэрия Новосибирска планирует запатентовать товарный знак «Снежная баба» и слоган «Новосибирск — Родина снежных баб». Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в ходе заседания оргкомитета.
— В мае 2023 года мы подали заявку на патент товарного знака с изображением снежной бабы и слогана. В ближайшее время мы ожидаем решение о регистрации данного товарного знака, — рассказала вице-мэр.
Она отметила, что Снежную бабу будут использовать в качестве городской символики. Ее изображение появится на сувенирной продукции и айдентике.