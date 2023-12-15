Мигрантов-уклонистов лишили гражданства в Челябинске: первый случай в истории России

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. В Челябинске двух братьев-мигрантов лишили гражданства РФ за уклонение от воинского учета. В ГУ МВД напомнили, что после получения паспорта России иностранцы дают присягу о выполнении обязанностей гражданина.