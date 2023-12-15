Мигрантов-уклонистов лишили гражданства в Челябинске: первый случай в истории России

«Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Решение о лишении гражданства было принято в рамках операции «Нелегальный мигрант».
Одному из братьев исполнился 21 год, другому — 24. До этого они были гражданами Средней Азии.
Решение Центрального районного суда Челябинска уклонисты хотели оспорить. Но областной суд после рассмотрении апелляции вердикт не изменил.