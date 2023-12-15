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Мигрантов-уклонистов лишили гражданства в Челябинске: первый случай в истории России

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. В Челябинске двух братьев-мигрантов лишили гражданства РФ за уклонение от воинского учета. В ГУ МВД напомнили, что после получения паспорта России иностранцы дают присягу о выполнении обязанностей гражданина.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Решение о лишении гражданства было принято в рамках операции «Нелегальный мигрант».

Одному из братьев исполнился 21 год, другому — 24. До этого они были гражданами Средней Азии.

Решение Центрального районного суда Челябинска уклонисты хотели оспорить. Но областной суд после рассмотрении апелляции вердикт не изменил.