Как правильно выбрать селедку для новогоднего стола: мнение эксперта

Без селедки под шубой не обходится практически ни один новогодний стол. Это блюдо готовили наши бабушки и мамы, а теперь готовим и мы. Если раньше многие даже не задумывались о том, что селедка в магазине может быть не лучшего качества, то сейчас за этим продуктом нужен глаз для глаз.
Эксперты рассказали, как выбрать идеальную селедку для праздника, чтобы блюда с ней получились по-настоящему вкусными и безопасными. По мнению шеф-повара Евгения Михайлова, отдавать предпочтение стоит цельной рыбе. В отличие от филе в ней, как правило, нет излишних химикатов.
Как правило, в пресервы производители добавляют консерванты в первую очередь. Делается это во многом для того, чтобы растворить мелкие косточки. Чаще всего для этого используется уксусная или лимонная кислота, однако некоторые производители не скупятся на нитрат селитры. Последний может быть крайне опасен для человека и даже вызывать серьезные отравления.
Михайлов предлагает покупать рыбу на развес, так как именно такой продукт можно хорошенько рассмотреть со всех сторон. Если же сельдь фабричная, то лучше всего отдавать предпочтение товару в прозрачной упаковке.
«Я не вижу рыбу. Я вижу середину тушки и все. Конечно, хотелось бы на нее посмотреть в более расширенном формате — видно почти все, кроме части головы», — отметил эксперт, демонстрируя один из представленных на рынке образцов.
По словам повара, чем шире спинка рыбы, тем больше филе с нее получится. У свежей селедки нет желтых пятен, а тушка должна быть средней твердости — слишком мягкое филе говорит о том, что рыба испортилась. Кроме того, у свежего продукта глаза всегда светлые, а жабры ярко-красного цвета.
«Жир подтопился, перешел в другую структуру, и кожа отошла. Она будет горчить, то есть жир прогорк, как масло сливочное, когда долго стоит в холодильнике», — объяснил эксперт.
Источник: eg.ru.