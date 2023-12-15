Как правильно выбрать селедку для новогоднего стола: мнение эксперта

Без селедки под шубой не обходится практически ни один новогодний стол. Это блюдо готовили наши бабушки и мамы, а теперь готовим и мы. Если раньше многие даже не задумывались о том, что селедка в магазине может быть не лучшего качества, то сейчас за этим продуктом нужен глаз для глаз.