Михаил Боярский назвал свою самую главную роль

Он прожил все свои 73 года в Северной столице и играет в Театре имени Ленсовета уже более 50 лет. На вопросы о своей личной жизни, футболе и легендах, связанных с ним, Михаил Боярский ответил телеканалу «Санкт-Петербург».
Своей главной ролью на сегодняшний день актер считает роль «заботливого дедушки». Для Боярского время, проведенное с семьей — это настоящее счастье.
«Мое самое любимое утро — когда я нужен детям и внукам», — подчеркнул актер.
Театр имени Ленсовета отметил недавно свое 90-летие. Для Боярского это не просто место работы, а уже родное место. Взяли его туда играть более 50 лет назад, когда никто и никуда не соглашался его принимать на роль актера.
«Как-то подыгрывал одному актеру в Театре Ленсовета, и Игорь Петрович спросил, почему я не играю и попросил зайти к нему. После того, как я спел ему несколько песен из Бременских музыкантов, он взял меня в состав», — заявил Боярский.
Самым ярким впечатлением от театра для актера стала ситуация, когда режиссер Владимиров купил себе «Волгу» и вся труппа устроила огромный капустник.
Вспомнив о музыкальной натуре актера у него спросили, как его хитовая песня «Хорошего Питера» стала так популярна, несмотря на то, что написал ее москвич Игорь Матвиенко.
«Когда я прочитал текст, то сразу согласился ее исполнить, и она меня греет до сих пор», — ответил актер.
Боярский заявил, что и сам мог стать москвичом, ведь его звали играть Олег Ефремов, Марк Захаров и Татьяна Доронина. Вот только он не готов бросить своих, даже в театре.
К «Зениту» у актера отношение особое, резко положительное, ведь любовь к футболу появилась у него еще с самого детства.
«Мое отношение к команде не изменится никогда. Я с детства ходил на Кировский стадион с папой, с друзьями», — сообщил актер.
Под конец Боярский подтвердил легенду о том, что, плывя на речном трамвае по Мойке можно увидеть на балконе актера, который передает привет. Михаил сообщил, что всегда выходит на мост, чтобы поздравить своих друзей.