«Яйца по 170! Ничего себе!» Как реагируют покупатели на ценники в пермских магазинах

— Я совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, он говорит, что все в порядке. На что я ему ответил: «А вот у граждан есть проблемы». Рост на яйцо курицы 40 процентов, а в некоторых местах и больше! — отметил Владимир Путин.