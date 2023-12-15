«Яйца по 170! Ничего себе!» Как реагируют покупатели на ценники в пермских магазинах

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» была поднята острая тема.
— Просто-таки массовые жалобы на подорожание яиц, — сообщил ведущий. — Люди спрашивают: «Эти яйца что, золотые куры несут?».
Президент подтвердил, что знает про эту проблему.
— Я совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, он говорит, что все в порядке. На что я ему ответил: «А вот у граждан есть проблемы». Рост на яйцо курицы 40 процентов, а в некоторых местах и больше! — отметил Владимир Путин.
И пообещал, что ситуация будет исправлена, в частности, за счет возможных поставок этой продукции из-за рубежа.
— Спрос увеличился, а объемы производства нет, — объяснил он. — При этом вовремя не открыли импорт в необходимом объеме. Это сбой в работе правительства. Решения будут приняты, ситуация будет улучшаться.
«На Центральном рынке еще дороже».
Разумеется, цены не могли измениться в одночасье. И все-таки мы решили пройти по пермским магазинам и посмотреть, насколько «золотые» у нас сейчас яички.
В киоске на мини-рынке Островский продавцам цены не пришлось переписывать.
— Мы берем на базе яйца по 11 рублей за штуку, и, конечно, не можем работать себе в убыток, — объяснила продавец Дана. — Поэтому их и продаем по 120 рублей за десяток. А отборное яйцо по 130 рублей уже разобрали.
— Мы сейчас с женой приехали с Центрального рынка, там яйца вообще по 170! — включается в разговор покупатель Григорий. — Вот сейчас пройдем по магазинам, сравним цены, и если что, опять сюда придем.
Отправляемся по близлежащим точкам торговых сетей и мы.
Цены как сговорились.
В магазине торговой сети «Магнит» видим на прилавке ценник с цифрами меньшими, чем на мини-рынке: 109 рублей 99 копеек за десяток яиц.
— Мы только вчера вечером на них цены снизили со 116 рублей, — объясняет продавец Светлана. — Это социальная цена. Эти яйца, видите, охотно разбирают, и осталось их немного.
Действительно, полка, на которой они выложены, уже полупустая. Эти «социальные» яйца — первой категории. А вот высшей стоят уже дороже — 169 рублей 99 копеек.
— Яйца по 170! — комментирует вслух одна из посетительниц. — Ничего себе цены!
Точно такие же ценники видим и в соседней «Пятерочке». Цены как сговорились! Там также минимальная социальная цена на яйца первой категории — 109 рублей 99 копеек. А вот за десяток отборных яиц высшей категории придется выложить уже 149 рублей 99 копеек.
В «Монетке» замечаем такую картину: покупательница в возрасте стоит перед витриной и с изумлением разглядывает один из ценников.
— 199 рублей 99 копеек! — показывает она нам. — Дожили!
Мы приглядываемся — оказывается, это за 15 яиц. Зачем было пугать покупателей такой упаковкой, непонятно. А вот десяток яиц высшей категории здесь можно купить за 159 рублей 99 копеек.
— Все равно, это очень дорого для нас, пенсионеров! — сообщает наша собеседница. — Может, действительно, если яйца будут закупать в Турции, то наши хоть немного подешевеют?
Но импортных яиц в продаже в наших магазинах пока нет.