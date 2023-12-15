В январе 2024 года увеличится количество рейсов из Новосибирск—Новокузнек

В январе 2024 года самолёты будут чаще летать из Новосибирска в Новокузнецк. Рейсы будут совершать S7 Airlines, сообщает пресс-служба авиакомпании. Так, в период с 2 по 9 января и с 12 по 14 января самолёты по этому направлению будут летать дважды в день. Дополнительный рейс из Новосибирска будет вылетать в 4:30, приземляться — в 5:25. Из Новокузнецка он будет вылетать в 6:05, а приземляться — в 7:05. Время в полёте займёт час.