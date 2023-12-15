Все прошло успешно: Аэропорт Краснодара провел тестовый полет и готов к открытию

Международный аэропорт «Пашковский» в Краснодаре остается закрытым почти два года. Воздушная гавань временно прекратила работу после начала СВО в феврале 2022 года. Полеты приостановили из соображений безопасности. Но в декабре 2023 года появилась первая информация о возможном открытии аэропорта.