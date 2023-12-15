Все прошло успешно: Аэропорт Краснодара провел тестовый полет и готов к открытию

Международный аэропорт «Пашковский» в Краснодаре остается закрытым почти два года. Воздушная гавань временно прекратила работу после начала СВО в феврале 2022 года. Полеты приостановили из соображений безопасности. Но в декабре 2023 года появилась первая информация о возможном открытии аэропорта.
«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», — ранее сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Днем 15 декабря в воздушной гавани Краснодара выполнили тренировочный рейс. Полет выполнили с участием авиакомпании «Азимут». Как сообщили воздушной гавани, массовые тесты для проверки готовности служб к открытию проводят регулярно.
Продажи билетов на тренировочный рейс не открывали. Регистрация пассажиров стартовала в 12:45. В их роли выступили сотрудники аэропорта и студенты. Однако фактически они не летели. В 13:00 самолет Superjet 100 отправился из Минеральных Вод.
В результате тестовый рейс прошел успешно.
«Этот полет необходим для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что тестовый полет позволит оценить готовность диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов.
«Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет».
Напомним, о возможном открытии аэропорта Краснодара спросили Президента РФ во время пресс-конференции. Владимир Путин отметил важным критерием безопасность пассажиров.
«Для нас в первую очередь важна безопасность пассажиров. Но будем действовать», — сказал президент.
Позже на слова главы государства отреагировал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что открытие аэропорта упростит посещение региона для тысяч гостей.
«Согласен с президентом, на первом месте должна быть безопасность полетов для граждан. В зимний курортный сезон мы ожидаем около 2,5 млн туристов. Конечно, открытие воздушной гавани существенно упростит посещение Кубани для тысяч гостей нашего региона», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.