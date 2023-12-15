В аэропорту Симферополя реконструируют взлетно-посадочную полосу

По словам главного эксперта проекта Аллы Клюевой, в настоящее время продолжается реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, строительство командно-диспетчерского пункта и аварийно-спасательной станции, замена радиотехнического и метеорологического оборудования, очистных сооружений, инженерных сетей и иных сооружений и коммуникаций.