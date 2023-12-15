В Екатеринбурге появились новый переулок и две улицы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего во время совещания были рассмотрены девять вопросов о присвоении названий элементам инфраструктуры и общественным местам. По итогам заседания в Екатеринбурге появятся переулок и две новые улицы.