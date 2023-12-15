Появилось видео приземлившегося в аэропорту Краснодара самолета

По данным Росавиации, тестовый полет прошел успешно. Пункт отправки рейса накануне вылета из Москвы был изменен на аэропорт Минвод. По данным СМИ, в столице отменены десятки рейсов из-за снегопада.
«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет».
В аэропорту Краснодара проводят проверку работы наземных служб. Сотрудники авиаузла выполняют тренировочную регистрацию пассажиров на обратный рейс.
Анастасия Донскова.