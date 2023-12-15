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В придачу к тёплому уикенду: калининградские синоптики спрогнозировали туман и морось в выходные

В субботу и воскресенье снежный покров начнёт стремительно таять.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 772 мм рт. ст. +4°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

В выходные вместе с теплом в регионе ожидаются туманы и морось. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в пятницу, 15 декабря.

"Морозы постепенно уходят — ветер сменился на западный, температура в Калининграде поднялась до 0. И хотя прошедшая ночь была довольно морозной, предстоящей ночью и вечером слабый минус сохранится лишь на севере и востоке области. В данный момент по области в основном облачно, однако в Калининграде и на западе области наблюдаются прояснения, местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Уже с предстоящих суток это всё сменится на плюсовые температуры с туманами и моросью, а оставшийся снежный покров начнёт быстро таять", — отметили синоптики.