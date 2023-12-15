В придачу к тёплому уикенду: калининградские синоптики спрогнозировали туман и морось в выходные

В выходные вместе с теплом в регионе ожидаются туманы и морось. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в пятницу, 15 декабря.
"Морозы постепенно уходят — ветер сменился на западный, температура в Калининграде поднялась до 0. И хотя прошедшая ночь была довольно морозной, предстоящей ночью и вечером слабый минус сохранится лишь на севере и востоке области. В данный момент по области в основном облачно, однако в Калининграде и на западе области наблюдаются прояснения, местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.
Уже с предстоящих суток это всё сменится на плюсовые температуры с туманами и моросью, а оставшийся снежный покров начнёт быстро таять", — отметили синоптики.
Синоптики рассказали, ждать ли калининградцам сильных морозов под Новый год.