В придачу к тёплому уикенду: калининградские синоптики спрогнозировали туман и морось в выходные

"Морозы постепенно уходят — ветер сменился на западный, температура в Калининграде поднялась до 0. И хотя прошедшая ночь была довольно морозной, предстоящей ночью и вечером слабый минус сохранится лишь на севере и востоке области. В данный момент по области в основном облачно, однако в Калининграде и на западе области наблюдаются прояснения, местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.