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В Петербурге снова объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды

На территории Санкт-Петербурга вновь объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Коммерсантъ

По информации Росгидрометцентра, с 01:00 до 13:00 в воскресенье, 17 декабря, в городе ожидается усиление сильного ветра. Также с 5 до 9 утра в этот день в отдельных районах города возможно налипание мокрого снега.

Как напомнили в управлении информации Смольного, «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать особую осторожность. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным экспертов, каждый третий водитель в Петербурге опасается на зимних дорогах лихачей и новичков.