В Петербурге снова объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды

По информации Росгидрометцентра, с 01:00 до 13:00 в воскресенье, 17 декабря, в городе ожидается усиление сильного ветра. Также с 5 до 9 утра в этот день в отдельных районах города возможно налипание мокрого снега.



Как напомнили в управлении информации Смольного, «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.



Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать особую осторожность. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным экспертов, каждый третий водитель в Петербурге опасается на зимних дорогах лихачей и новичков.

