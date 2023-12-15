Вадим Кстенин: «Оценить всю красоту Петровской набережной сможем только летом»

— Меня, как и многих горожан, очень огорчает перенос сроков по любым объектам. Особенно по этому, к началу работ на котором мы готовились так тщательно. Основная часть благоустройства первой очереди набережной уже выполнена подрядчиком. Но есть работы, проведение которых технически возможно, но вот их качество может пострадать. Это прежде всего озеленение, например, мы видели укладку газона в снег. К тому же эта часть набережной требует детальнейшей ревизии весной и хорошего содержания зимой. Эти обязанности ложатся не на бюджет, а на подрядчика. А еще хотелось бы торжественно открыть набережную, а оценить всю ее красоту мы с вами сможем только летом.