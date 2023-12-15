Вадим Кстенин: «Оценить всю красоту Петровской набережной сможем только летом»

Открытие первой очереди Петровской набережной перенесли на июнь 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин. Решение он принял по итогам встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Также Вадим Кстенин сообщил, что контракт с подрядчиком, филиалом ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», дополнили пунктом об увеличении финансовой ответственности за нарушение сроков.
Мэр Воронежа пояснил мотивы переноса открытия на лето:
— Меня, как и многих горожан, очень огорчает перенос сроков по любым объектам. Особенно по этому, к началу работ на котором мы готовились так тщательно. Основная часть благоустройства первой очереди набережной уже выполнена подрядчиком. Но есть работы, проведение которых технически возможно, но вот их качество может пострадать. Это прежде всего озеленение, например, мы видели укладку газона в снег. К тому же эта часть набережной требует детальнейшей ревизии весной и хорошего содержания зимой. Эти обязанности ложатся не на бюджет, а на подрядчика. А еще хотелось бы торжественно открыть набережную, а оценить всю ее красоту мы с вами сможем только летом.
Часть модернизированной набережной сильно занесена снегом. телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.
И добавил:
— Риска того, что подрядчик не завершит объект, нет, так как компания обладает достаточным запасом прочности, чтобы исполнить обязательства по контракту полностью. Если выбирать между срочностью и качеством, целесообразно выбрать именно качество.