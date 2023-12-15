В Самарской области на маршруте «Грушинского экспресса» появится новая остановка

В расписании электрички «Грушинский экспресс», которая курсирует между Самарой и Тольятти, появится новая остановка. Теперь она будет высаживать и забирать пассажиров со станции Водинская.
— С 16 декабря 2023 года электропоезду «Грушинский Экспресс» назначается остановка на станции Водинская, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Так, поезд № 7348/7347 Тольятти (отпр. 16:03) — Самара (приб. 18:11) будет делать остановку на станции Водинская всего на полминуты в 17:28. С подробным расписанием пригородного поезда можно ознакомиться на сайте СППК.