В Калининградской области приостановят эфирное телевещание

В Калининградской области в течение двух дней будут проводить профилактические работы на передающем оборудовании РТРС «Калининградский ОРТПЦ». О временной приостановке эфирного телевещания предупреждает пресс-служба областного правительства 15 декабря.
В понедельник, 18 декабря, работы пройдут на оборудовании в поселке Веселовка. С 12 до 16 часов возможны перерывы эфирного телевещания каналов второго мультиплекса в восточной части Калининградской области.
19 декабря с 10 до 16 часов будет приостановлено эфирное вещание телеканалов первого и второго мультиплексов в Калининграде.