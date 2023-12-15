В Ростовской области в июле 2024 года услуги ЖКХ подорожают на 9,5%

В Ростовской области услуги ЖКХ подорожают на 9,5%. Об этом рассказала глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.
Тарифы для населения на коммунальные ресурсы изменятся с 1 июля 2024 года. В первом полугодии роста цен не будет.
«Более 10 лет в России действует мера, которая ограничивает рост платы граждан. Ростовская область, как правило, заявляет предельный индекс роста на уровне того индекса, который формирует Министерство экономического развития Российской Федерации», — пояснил Лукьянов.
В прогнозах этот индекс составлял 9,8% с 1 июля 2024 года. Для Ростовской области показатель немного снижен: средний индекс роста платы граждан определён в размере 9,5%. Также определено предельное допустимое отклонение — 4,9%.
При этом последнее слово, пояснил Лукьянов, за губернатором. Глава региона принимает решение по каждому из 420 муниципальных образований. Соответствующее распоряжение, устанавливающее предельные индексы, подписано 11 декабря.
В некоторых муниципалитетах тарифы вырастут больше, на 9,9%. В других частично останутся прежними. Например, в 22 городах и районах области с 1 июля 2024 года для отдельных групп населения тариф на тепловую энергию не увеличится.
Ранее мы сообщали, что в Ростовской области подорожали сладкие новогодние подарки.