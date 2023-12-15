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В Ростовской области в июле 2024 года услуги ЖКХ подорожают на 9,5%

В первом полугодии тарифы расти не будут.
газ
Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области услуги ЖКХ подорожают на 9,5%. Об этом рассказала глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Тарифы для населения на коммунальные ресурсы изменятся с 1 июля 2024 года. В первом полугодии роста цен не будет.

«Более 10 лет в России действует мера, которая ограничивает рост платы граждан. Ростовская область, как правило, заявляет предельный индекс роста на уровне того индекса, который формирует Министерство экономического развития Российской Федерации», — пояснил Лукьянов.

В прогнозах этот индекс составлял 9,8% с 1 июля 2024 года. Для Ростовской области показатель немного снижен: средний индекс роста платы граждан определён в размере 9,5%. Также определено предельное допустимое отклонение — 4,9%.

При этом последнее слово, пояснил Лукьянов, за губернатором. Глава региона принимает решение по каждому из 420 муниципальных образований. Соответствующее распоряжение, устанавливающее предельные индексы, подписано 11 декабря.

В некоторых муниципалитетах тарифы вырастут больше, на 9,9%. В других частично останутся прежними. Например, в 22 городах и районах области с 1 июля 2024 года для отдельных групп населения тариф на тепловую энергию не увеличится.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области подорожали сладкие новогодние подарки.

ЖКХ