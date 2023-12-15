В Омске из-за морозов взлетели цены на услуги эвакуатора

Так что автомобилистам, которые не отказались на этот период от своих машин, пришлось серьезно переплачивать. Механизмы выходили из строя, замерзало топливо, отказывало сцепление и тормоза, так что без эвакуатора было не обойтись.
Только в декабре за эту услугу приходится выкладывать по 5 тысяч рублей, в то время как еще месяц назад эвакуатор в Омске можно было вызвать за 2−3 тысячи.
Ранее в областной столице почти также взлетели цены на услуги по отогреву автомобиля.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что за ноябрь в Омске выросли цены на дизельное топливо.