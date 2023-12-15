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Штормовое предупреждение о гололеде на Дону продлено до понедельника

В Ростовской области неблагоприятные погодные условия сохранятся до понедельника, 18 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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Зима
Источник: РИА "Новости"

Ведомство продлило штормовое предупреждение на три дня.

В области ожидаются дожди, мокрый снег, мороз и сильный гололед.

Жителей региона просят по возможности не выходить на улицу, а в случае необходимости передвигаться по дорогам крайне осторожно, не проходя рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами, которые могут падать под тяжестью льда.

В ведомстве отмечают, что непогода в Ростовской области уже привела к множеству неблагоприятных последствий: травмированию людей, падению деревьев и опор линий электропередач, отключению света и воды.

Кристина Федичкина.