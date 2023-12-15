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Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП «Казгидромет», в Алматы осадки продолжатся, но морозы пойдут на спад.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Zakon.kz

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 16 по 22 декабря жителям и гостям южной столицы необходимо быть готовыми к гололеду, снегу и крепкому морозу по ночам.

16 декабря: переменная облачность, днем снег. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −11−13°C, днем −4−6°C.

17 декабря: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°C, днем −3−5°C.

18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°C, днем 0−2°C.

19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°C, днем +1+3°C.

20 декабря: переменная облачность, временами осадки, преимущественно в виде снега, гололед. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°C, днем +1+3°C.

21—22 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами гололед. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°C, днем −1−3°C.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 8 областях страны на 15 декабря.