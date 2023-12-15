Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 16 по 22 декабря жителям и гостям южной столицы необходимо быть готовыми к гололеду, снегу и крепкому морозу по ночам.