Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в период с 16 по 22 декабря жителям и гостям южной столицы необходимо быть готовыми к гололеду, снегу и крепкому морозу по ночам.
16 декабря: переменная облачность, днем снег. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −11−13°C, днем −4−6°C.
17 декабря: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −10−12°C, днем −3−5°C.
18 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°C, днем 0−2°C.
19 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°C, днем +1+3°C.
20 декабря: переменная облачность, временами осадки, преимущественно в виде снега, гололед. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°C, днем +1+3°C.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 8 областях страны на 15 декабря.