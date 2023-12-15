От фейерверка на Новый 2024 год отказались в Волгоградской области

Первым из городов Волгоградской области, где заявили о решении не проводить фейерверк на Новый 2024 год, оказалась столица российской провинции — Урюпинск. Такое решение по просьбам местных жителей из-за СВО принял глава городского округа Юрий Хорошеньков.
— Посчитал целесообразным временно воздержаться, так будет правильно по отношению к нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО, — отметил мэр в своем телеграмм-канале.
При этом от празднования Нового года в Урюпинске вовсе не отказываются. Все запланированные мероприятия в школах, детсадах и прочих будут. Городок украсят, поставят елки на площадях, развесят иллюминацию. Только вот салюта от властей под бой курантов не предвидится.
До этого о запрете салютов на новый год заявили в нескольких регионах, в том числе соседней Ростовской области.