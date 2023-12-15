От фейерверка на Новый 2024 год отказались в Волгоградской области

При этом от празднования Нового года в Урюпинске вовсе не отказываются. Все запланированные мероприятия в школах, детсадах и прочих будут. Городок украсят, поставят елки на площадях, развесят иллюминацию. Только вот салюта от властей под бой курантов не предвидится.