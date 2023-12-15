В Челябинской области мошенники придумали новую схему обмана с бонусами по банковской карте

Позже южноуралец задумался, не обманули ли его мошенники, после чего обратился в ближайшее отделение банка. Там сотрудница сообщила, что на его имя оформлена кредитная карта с лимитом более 200 тысяч рублей. Причем из этой суммы 144 тысячи уже были обналичены.