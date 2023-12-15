В Челябинской области мошенники придумали новую схему обмана с бонусами по банковской карте

В Челябинской области очередной жертвой мошенников стал сварщик из Сатки. Причем аферисты в этот раз действовали по новой схеме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина поверил в обмен бонусов на рубли.
Житель Сатки рассказал полицейским, что ему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на его карту начислены бонусы — их можно обменять на рубли. Но для этого нужно назвать коды из СМС, что мужчина и сделал.
Позже южноуралец задумался, не обманули ли его мошенники, после чего обратился в ближайшее отделение банка. Там сотрудница сообщила, что на его имя оформлена кредитная карта с лимитом более 200 тысяч рублей. Причем из этой суммы 144 тысячи уже были обналичены.
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск аферистов.