Пять поездов отменили в Казахстане из-за непогоды

Сейчас в Ричмонде:

«Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов», — констатировали в пресс-службе.

В связи с этим, подчеркнули в компании, временно отменяется курсирование пяти составов.

«Пассажирам поездов будет произведен возврат денежных средств за приобретённый билет. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства», — указывается в сообщении.