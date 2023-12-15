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Пять поездов отменили в Казахстане из-за непогоды

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. В связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области временно отменяется курсирование пяти поездов, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» (дочерняя организация АО «НК “Қазақстан темір жолы”, казахстанские железные дороги — Sputnik).
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Пять поездов отменили в Казахстане из-за непогоды
Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
«Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов», — констатировали в пресс-службе.

В связи с этим, подчеркнули в компании, временно отменяется курсирование пяти составов.

15 декабря отменили

  • № 10 Нур-Султан 1 — Алматы 2 отправлением со станции Нур-Султан 1 на 1 дату;
  • № 9 Алматы 2 — Нур-Султан 1 отправлением со станции Алматы 2 на 1 дату;

16 декабря отменены

  • № 29/30 Атырау — Алматы 1 отправлением со станции Атырау обратно из Алматы-1 18 декабря на 1 рейс;
  • № 3 Алматы 2 — Нур-Султан Нурлыжол отправлением со ст. Алматы-2 обратно из Нур-Султан Нурлы жол на 1 рейс;
  • № 505/506 Алматы 2 — Жезказган отправлением со ст. Алматы-2 обратно из Жезказган на 1 рейс.

«Пассажирам поездов будет произведен возврат денежных средств за приобретённый билет. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства», — указывается в сообщении.

За дополнительной информацией пассажиров просят обращаться по бесплатному номеру 1433, а также воспользоваться Тelegram-ботом.

Из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, напомнили в компании.