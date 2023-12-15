Пять поездов отменили в Казахстане из-за непогоды

«Резкое ухудшение погодных условий в Жамбылской области привело к нарушению графика движения пассажирских поездов», — констатировали в пресс-службе.
В связи с этим, подчеркнули в компании, временно отменяется курсирование пяти составов.
15 декабря отменили
- № 10 Нур-Султан 1 — Алматы 2 отправлением со станции Нур-Султан 1 на 1 дату;
- № 9 Алматы 2 — Нур-Султан 1 отправлением со станции Алматы 2 на 1 дату;
16 декабря отменены
- № 29/30 Атырау — Алматы 1 отправлением со станции Атырау обратно из Алматы-1 18 декабря на 1 рейс;
- № 3 Алматы 2 — Нур-Султан Нурлыжол отправлением со ст. Алматы-2 обратно из Нур-Султан Нурлы жол на 1 рейс;
- № 505/506 Алматы 2 — Жезказган отправлением со ст. Алматы-2 обратно из Жезказган на 1 рейс.
«Пассажирам поездов будет произведен возврат денежных средств за приобретённый билет. Национальный перевозчик приносит свои извинения за доставленные неудобства», — указывается в сообщении.
За дополнительной информацией пассажиров просят обращаться по бесплатному номеру 1433, а также воспользоваться Тelegram-ботом.
Из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, напомнили в компании.