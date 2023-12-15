Власти: при подаче заявок на газовые договоры онлайн могут быть технические сбои

Один из подписчиков пожаловался, что при попытке зайти в личный кабинет сайт идентифицирует его как бота. «Понимаем вашу обеспокоенность. Действительно, из-за большого количества заявок могут быть технические сбои в работе сайта “Калининградгазификации”. Но есть и другие способы подачи документов. Самый простой способ подать заявку — отправить документы по электронной почте: to@gaz39.ru», — ответили в Минконтроле.