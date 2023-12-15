Диетолог сказала, сколько можно съесть селедки под шубой и оливье на Новый год

Она отметила, что, в том случае, если на столе есть много блюд, то салаты с майонезом следует есть по паре ложек. Врач добавила, что, если кроме оливье и селедки под шубой на столе больше нет блюд, которые содержат майонез, то в таком случае можно съесть больше.