Диетолог сказала, сколько можно съесть селедки под шубой и оливье на Новый год

Российский диетолог Елена Соломатина объяснила, сколько можно съесть селедки под шубой и оливье на Новый год, пишет Lenta.ru.
По словам специалиста, размер порций популярных новогодних салатов индивидуален для каждого. Кроме того, он зависит от многих условий, одним из которых является наличие хронических заболеваний. Врача заметила, что указанные салаты следует употреблять в минимальном количестве.
Она отметила, что, в том случае, если на столе есть много блюд, то салаты с майонезом следует есть по паре ложек. Врач добавила, что, если кроме оливье и селедки под шубой на столе больше нет блюд, которые содержат майонез, то в таком случае можно съесть больше.