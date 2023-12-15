Генплан Сочи одобрили в федеральных ведомствах после устранения замечаний

Затем проект генплана прошел процедуру общественного обсуждения, в которой принял участие каждый седьмой житель курорта. О разработке проекта также можно было узнать на специально разработанном сайте Генплан-Сочи.рф. Предложения и замечания к документу направили более 5800 граждан и юридических лиц. Все они были рассмотрены совместно с разработчиками.