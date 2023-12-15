Генплан Сочи одобрили в федеральных ведомствах после устранения замечаний

Следующая инстанция, где пройдет рассмотрение проекта главного градостроительного документа Сочи, — Городское Собрание. Принять генплан планируется на сессии представительного органа города до конца декабря.
Документ фиксирует границы населенных пунктов, функциональное зонирование территории муниципального образования, определяет размещение объектов местного, регионального и федерального значения в соответствии с действующими федеральными программами и ведомственными схемами территориального планирования РФ.
Прежде, чем составить проект генплана, в городе провели градостроительное исследования территории. Сотрудники НИИ Перспективного градостроительства рассчитали и спрогнозировали развитие Сочи и его инфраструктуры на 20 лет вперед, с учетом размещения социальных, инженерных и транспортных объектов.
Затем проект генплана прошел процедуру общественного обсуждения, в которой принял участие каждый седьмой житель курорта. О разработке проекта также можно было узнать на специально разработанном сайте Генплан-Сочи.рф. Предложения и замечания к документу направили более 5800 граждан и юридических лиц. Все они были рассмотрены совместно с разработчиками.
Названы причины, по которым проект Генплана в Сочи не прошел согласование.
Документ не получил одобрение ряда ведомств.