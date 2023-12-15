«Качелеобразный характер температур»: Глава центра прогнозирования ЧС объяснил, какой будет зима 2023−2024 на Кубани

— Совершенно верно. Ни для кого не секрет, что идут климатические изменения, температурный фон растёт. Идёт нормативно-правовая работа в этом плане именно по адаптации к изменениям климата. Мы — специалисты — сами, как обыватели видим, что погодные условия не меняются, возникают те опасные метеоявления в тех населенных пунктах, для которых они абсолютно были не характерны, либо же растет их энергоемкость, — говорит Колесник. — С чем это связано? Есть пресловутый для каких-нибудь тропических широт, тропический ливень. Именно для южной части, имеется в виду не наш край, не наш страна. Данное явление начало отмечаться и у нас. Такие ливни были. Но для понимания: эта та интенсивность осадков, при которых человек без зонта будет чувствовать себя некомфортно, ему будет тяжело дышать. То есть, это такой очень сильный душ. Если данное явление отмечалось, может быть, раз в год, это считалось часто. Сейчас — до нескольких раз за год по ряду муниципальных образований, абсолютно никаким образом не связанных между собой ни климатическими поясами, ни условиями, ни географическим положением. То есть если тропические ливни, в большей степени, были все-таки характерны для горной части, то сейчас уже стала прибавляться равнинная. Если раньше такие ливни были в субтропиках, в южных районах Кубани, в Сочи, то сейчас они и на севере, и на западе края. Это и перерастает в масштабы ЧС. Это можно объяснить изменением климата, ростом температуры, меньшим количеством снежных зим, более энергоемкими процессами, более насыщенным циклоном, ярко выраженной грозовой активностью. Все вкупе и складывается в это локальное возникновение опасных природных явлений.