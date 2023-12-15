«Качелеобразный характер температур»: Глава центра прогнозирования ЧС объяснил, какой будет зима 2023−2024 на Кубани

Погодные качели продолжают терзать Краснодарский край. Вслед за разрушительным ураганом, который накрыл юг страны в ноябре, идет циклон «Ваня». И хотя он заденет регион по касательной, температуры резко обрушатся. В ночь с 16 на 17 декабря резко похолодает. Столбики термометров опустятся до −8 градусов. Что ждет Кубань дальше? Какая погода будет зимой? Об этом мы говорили с заместителем руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александром Колесником в эфире программы «Персона недели» на радио «КП»-Краснодар.
— Ураган, который недавно разразился на юге России и который назвали «штормом века», мог быть более катастрофичным, — сообщил Колесник. — Это связано с тем, что масштаб циклона, который в первую очередь ударил по Крымскому полуострову, а после этого пошел в сторону нашего края, был в более ослабленном состоянии. Основной удар пришелся по Крыму. Но, знаете, здесь был не единый циклон. Была серия средиземноморских циклонов, которые непосредственно поставляли на территорию нашего края погодные условия.
Наиболее пострадавшими муниципалитетами оказались Горячий Ключ, Славянский и Туапсинский районы, Геленджик.
— Параллельно всей «бумажной работе» вёлся непрерывный круглосуточный мониторинг нашими специалистами, именно оперативной дежурной группой, которая непрерывно по ходу действия всего циклона, всех фронтальных масс, консультировала Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований до момента, пока фронтальная масса не покидала зону ответственности и погодные условия не шли на улучшение, — объяснил Александр Колесник.
— Говорят, что будущие циклоны будут ещё более разрушительны. Это правда?
— Совершенно верно. Ни для кого не секрет, что идут климатические изменения, температурный фон растёт. Идёт нормативно-правовая работа в этом плане именно по адаптации к изменениям климата. Мы — специалисты — сами, как обыватели видим, что погодные условия не меняются, возникают те опасные метеоявления в тех населенных пунктах, для которых они абсолютно были не характерны, либо же растет их энергоемкость, — говорит Колесник. — С чем это связано? Есть пресловутый для каких-нибудь тропических широт, тропический ливень. Именно для южной части, имеется в виду не наш край, не наш страна. Данное явление начало отмечаться и у нас. Такие ливни были. Но для понимания: эта та интенсивность осадков, при которых человек без зонта будет чувствовать себя некомфортно, ему будет тяжело дышать. То есть, это такой очень сильный душ. Если данное явление отмечалось, может быть, раз в год, это считалось часто. Сейчас — до нескольких раз за год по ряду муниципальных образований, абсолютно никаким образом не связанных между собой ни климатическими поясами, ни условиями, ни географическим положением. То есть если тропические ливни, в большей степени, были все-таки характерны для горной части, то сейчас уже стала прибавляться равнинная. Если раньше такие ливни были в субтропиках, в южных районах Кубани, в Сочи, то сейчас они и на севере, и на западе края. Это и перерастает в масштабы ЧС. Это можно объяснить изменением климата, ростом температуры, меньшим количеством снежных зим, более энергоемкими процессами, более насыщенным циклоном, ярко выраженной грозовой активностью. Все вкупе и складывается в это локальное возникновение опасных природных явлений.
— То есть все эти фронтальные разделы абсолютно непредсказуемы?
— Когда проходит фронтальная масса, практически абсолютно непредсказуемо, как она себя будет вести на той или иной территории, даже на разных улицах одного и того же города, — говорит Александр Колесник. — Потому что есть ряд факторов. Всё-таки город точно так же вносит свои коррективы. Допустим, при прохождении фронта облачности над Чёрным морем, он напитывается влагой. Соответственно, все фронты, которые выходят из Чёрного моря по определению, потенциально опасны для нас. А если мы возьмем в пределы фронтальной массы, которая проходит уже непосредственно с Чёрного моря, то она немножко ослабла.
Много раз наблюдали ситуацию, когда, проходя через город Краснодар, фронтальная масса обострялась как раз-таки в районе водохранилища. Потому что оно, в свою очередь, также формирует некую свою погоду, также напитывает влагой какие-то местные условия. Поэтому данная многофакторность и усложняет самопрогнозирование. Поэтому мы не от своей лени пишем, что на территории всех муниципальных образований возможно, что есть происшествия с сильными дождями, ливнями, крупным градом. А это исключительно из-за того, что фронтальная масса мощная, она проходит площадным планом и в любом муниципальном образовании, так или иначе каким-то образом себя проявит. Будь то шквал, будь то град, либо это будут очень сильные осадки".
— Будут ли следующие циклоны ещё более разрушительны? Вы верите в климатические войны, или это миф?
— Верить можно, но я всё-таки больше практик. Исходя из своего образования, наверное, расскажу не про климатические войны, а о непосредственно внесении человеком изменений погодных условий. Ни для кого не секрет, что на территории России есть самолет «Циклон». Это самолет, который заправлен определенными реагентами. Называть их не буду. Это то, что разгоняет облака перед 9 мая. Но это только сторона, которая на поверхности. Закулисная сторона такова: вся фронтальная масса, которая разгоняется, насыщается, разогнанная облачность смещается на другую часть Москвы, на Подмосковье, и там выливается колоссальными ливнями. Такая же история обратная. То есть это «засеивание» облаков теми же самыми реагентами, которые непосредственно могут формировать и вызывать осадки. Но такая игра с погодой все-таки чревата тем, что есть возможность «не себе на руку сыграть». Можно легко вызвать какую-нибудь чрезвычайную ситуацию. Игра с погодой — дело опасное. Она может работать, как и на тебя, так и против тебя.
— Аграрии часто обращается к вам с просьбой «вызвать дождь»? Или это исключено?
— К нам аграрии не обращаются. Наверное, только уже по факту произошедшего. Мы хлеб не отбираем у нашего Краснодарского гидрометцентра. Мы направляем, естественно, к ним. Конечно, хочется помочь всем, каждому. Естественно, это все прогнозируется, но убрать что-то, удалить мы не можем.
— Какова сейчас глубина прогнозов по ЧС, насколько точными они являются? Почему не всегда эти прогнозы помогают избежать человеческих жертв?
— Самый точный прогноз чрезвычайных ситуаций у нас идет на сутки. Его оправдываемость — практически 100%. Это если мы исключим ряд факторов. Спрогнозировать человеческие жертвы, гибель людей на водных объектах, в ДТП, можно. Но когда их нет, мы, получается, сами не оправдываемся. В данном случае наш плюс в том, что жертв нет, и пусть лучше будет так. Значит, мы сделали всё правильно, дали перечень рекомендаций, правильную информацию.
Далее у нас идет прогноз на неделю, который также достаточно хорошо оправдывается. Тут уже 80%. Мы фоново уже можем понимать, какая будет погода через неделю, какая будет фронтальная масса проходить, какое атмосферное тело будет работать непосредственно весь этот прогнозируемый период. Если мы говорим на месяц, на сезон и на год — у нас есть прогноз, идет чистая статистика по многолетним данным с 1990-х годов. Мы примерно понимаем в какой месяц, в каких районах, где и что возможно.
— Какой будет зима на Кубани? Ждать ли нам суперморозов, как в некоторых регионах страны?
— Прогноз на сезон, на погоду, это, во-первых, немножко не наша епархия, но, тем не менее, учитывая нашу кубанскую зиму, скорее всего, это точно такой же будет качелеобразный характер температур. Это вероятность и снега, и возможно, затруднения в движении автотранспорта. В первую очередь, горный район, северная часть. Это благодаря качелеобразному ходу температур, это переход на жидкую фазу осадков. Это опять же наши зимние паводки по южной части края. Затруднительно сказать, и пока никто об этом не может сказать точно, но будем смотреть уже по факту. Январь должен показать себя. И уже непосредственно мы будем ориентироваться относительно января на февраль, более-менее понимать хотя бы на два месяца. Не думаю, что суперморозы придут на Кубань. Ведь суперморозы ближе к историческим максимумам, которые характерны для середины 1940-х годов и началу 1950-х. Нет, такого в ближайшее время не будет. У нас такой информации нет.
— Откровенно говоря, прогнозы погоды не всегда оправдываются, и ответственность за это лежит на Гидрометцентре. Как меняются инструментарии для работы и какими новыми технологиями пользуются сегодня синоптики?
— Мы закупаем информацию с датчиков Гидрометцентра. Мы не стоим на месте, развиваем свою противопаводковую сеть. Сейчас она насчитывает порядка 214 оконечных устройств. В Сочи заканчивают монтаж еще 8 датчиков, а к концу 2024 года у нас будет еще плюс 94 оконечных устройств. Это точки, на которых раньше не то, что не велись инструментально наблюдения, это точки, где было невозможно их вести. Мы эту задачу решили. У нас полностью автономное оборудование, которое сейчас с абсолютной точностью помогает прогнозировать, видеть скорость, порядок, масштабы прохождения фронтальных разделов. В большей степени это заточено на прогнозирование паводковой ситуации.
— К каким районам уделяется пристальное внимание с точки зрения паводковой опасности?
— Сочи. Это самое оборудованное муниципальное образование. Туапсинский район, который, очень интересен и горазд на всяческие наши эксперименты. Мы всегда стараемся там что-то где-то откалибровать, подправить и так далее. Далее Горячий Ключ, Апшеронский район, Геленджик. Это секта районов, которые у нас всегда под пристальным вниманием. После достаточно продолжительных дождей уровни воды продолжают сохраняться на повышенных отметках. Круглый год в этих районах опасно. Но наиболее опасно летом. Это залповые, очень сильные дожди, порой переваливающие именно за исторический максимум по количеству упадающих осадков. За два года получили по Туапсинскому району два исторических максимума.
— Какая будет погода 31 декабря? Не заметет ли региона снегом?
— Каждый день мы смотрим прогноз, и каждый день он меняется. Всегда по-разному. Если осреднить и верить математической модели, то это будет слякотная классическая кубанская зима с небольшими отдельными снежинками. Это в большей степени по равнинной территории. В горах снежок жителей и гостей порадует.