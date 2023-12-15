Зимний стиль вождения: автоинструктор дал советы, как не попасть в ДТП

Снежная каша, гололедица даже для опытных водителей становятся серьезным испытанием. Сводки ГАИ с началом первого снега пестрят информацией об авариях из-за погодных условий, а пробки в крупных городах растут. Но ДТП можно избежать, если понимать, как автомобиль может повести себя в той или иной ситуации и вовремя перестроиться на зимний стиль вождения.
Sputnik узнал у инструктора автошколы «Все категории» Евгения Федоренчика особенности зимнего стиля вождения, как минимизировать риск аварий зимой и что делать, если машина попала в занос.
Подготовка машины к зиме
Несмотря на то, что начало зимнего сезона по ПДД начинается с 1 декабря (именно с этой даты необходимо исключить выезд на летней резине), холода и метели пришли в республику раньше. Уже в конце ноября Беларусь замело, снежная каша и сугробы застали многих автовладельцев врасплох. Неоднократно ГАИ объявляла план «Погода», инспекторы помогали на дорогах. Дело в том, что для водителей увеличился шанс попасть в ДТП.
Автоинструктор Евгений Федоренчик отмечает, что даже в сложных погодных условиях паниковать не стоит. А к зимнему сезону необходимо готовиться заранее, чтобы метели и снегопады не стали неприятным сюрпризом.
Перечень советов не такой уж обширный, но поможет избежать неприятностей.
«Перед подготовкой авто к зимнему сезону нужно запастись антифризом, сменить шины, купить заранее лопату, чтобы откапывать от снега машину. Необходимо пройти плановое техобслуживание: поменять фильтры, масло, проверить тормозную систему — она должна быть всегда рабочей, в том числе, ручник», — говорит инструктор.
Не лишним будет и запомнить пару простых правил, чтобы зимой не попасть в занос.
Привод решает
Автомастер подчеркивает: чтобы понимать, как действовать в заносе, необходимо понимать какой привод у машины — полный, передний или задний.
Он обращает внимание, что самая большая ошибка большинства автовладельцев — при заносе нажимать педаль тормоза. Дело в том, что машины даже с электронным помощником не понимают, что происходит. «Итог может быт не самым лучшим. Это почти стопроцентный разворот, “встречка” и последствия», — уточняет Федоренчик.
Также не стоит и пытаться тормозить ручником, так как колеса заблокируются, а это — смертельно опасно.
По его словам, банальное соблюдение скоростного режима на дорогах общего пользования может предотвратить занос и ДТП. Тем не менее, если экстренная ситуация произошла и машину повело, то вариантов действий несколько.
По словам инструктора, самые безопасные в плане заносов — переднеприводные автомобили.
«Они более практичные, особенно зимой. Словить занос на таком типе машины легко, так как задняя часть машины разгружена. Здесь ситуация следующая: стабилизировать транспортное средство можно без особых проблем. Надо лишь увеличить подачу топлива, руль выворачивается в сторону заноса», — рекомендует Федоренчик.
Он объясняет, что в итоге передние колеса начинают «выгребать». Как только задняя ось выравнивается, можно потихоньку снимать ногу с педали газа и ехать дальше.
Зимний дрифт
Гораздо более редкие машины заднеприводные, обычно их покупают любители дрифта. Зимой именно им приходится тяжелее всего на дорогах, так как он больше подвержен риску заноса задней оси.
«Если же мы попадаем в ситуацию, когда нас заносит, мы уменьшаем подачу топлива, пытаемся выровнять автомобиль, руль идет всегда в сторону заноса. Соответственно, как только машина словила так называемый зацеп, колеса становятся ровными, мы можем продолжать движение», — советует инструктор.
Он добавляет, что есть любители «дать угла» и надавить на педаль газа, в таком случаем может красиво занести, но вот не факт, что потом удастся «поймать» машину.
«Есть такой эффект маятника: вас повело в одну сторону, во вторую. Больше трех раз машина вряд ли будет раскачиваться, потом можно словить разворот, вылететь на полосу встречного движения — произойдет ДТП», — предупреждает Федоренчик.
Полноприводные машины, в свою очередь, надежнее, им сложнее войти занос, но если все же такое случится, то остается лишь надеяться на лучший исход, говорит инструктор. Чтобы не допустить заноса, как только машину начало водить, ее надо спасать с помощью руля.
Что надо знать водителю зимой?
Автомастер предостерегает, что многие водители при получении прав становятся излишне самоуверенными и лихачат, думают, что ДТП и заносы с ними не случатся. Но это не так.
«Дорога ошибок не прощает, может повезти раз-другой, а на третий — авария. Вы выезжаете на дорогу, вы тут не один. Не торопитесь, лишние пару минут вам погоды не сделают, зато шанс ДТП уменьшится в разы», — добавляет Федоренчик.
Он напоминает, что погонять можно в специально оборудованных местах, например, «Липках», «Стайках». Там без лишнего риска есть возможность проверить свою машину и навыки.
А на дорогах общего пользования нужно быть вежливыми и внимательными. Стоит избегать резких перестроений, ускорений и обгонов.