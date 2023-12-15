Зимний стиль вождения: автоинструктор дал советы, как не попасть в ДТП

Несмотря на то, что начало зимнего сезона по ПДД начинается с 1 декабря (именно с этой даты необходимо исключить выезд на летней резине), холода и метели пришли в республику раньше. Уже в конце ноября Беларусь замело, снежная каша и сугробы застали многих автовладельцев врасплох. Неоднократно ГАИ объявляла план «Погода», инспекторы помогали на дорогах. Дело в том, что для водителей увеличился шанс попасть в ДТП.