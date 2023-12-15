Какой сегодня праздник: 16 декабря

Еще 16 декабря отмечают День покорения вершин. Возможно, изначально это и был сугубо альпинистский праздник, и отмечали его только покорители вершин в кругу родственников, товарищей и единомышленников. Но с годами он проник и в жизнь простого обывателя. Ведь для кого-то вновь научиться ходить или избавиться от пагубной привычки — тоже своеобразное взятие вершины, планки, преодоление трудности. Это хороший повод для тех, кто сомневается в собственных силах, начать что-то давно откладываемое и наметить достижение цели на эту дату.