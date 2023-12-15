Какой сегодня праздник: 16 декабря

16 декабря — День независимости Казахстана.
16 декабря в Казахстане отмечают главный государственный праздник — День независимости. В этом году казахстанцы на этот праздник отдыхают три дня (с 16 по 18 декабря). Закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан был принят Верховным Советом 16 декабря 1991 года. Республика Казахстан была последней из стран СССР, принявших закон о независимости. Казахстан добился значительных успехов благодаря проведению экономических и политических реформ в стране.
Что интересного произошло 16 декабря
16 декабря также отмечается Национальный день Бахрейна. Этот государственный праздник учрежден в честь годовщины восхождения на престол эмира Исы ибн Салмана аль-Халифы в 1961 году и является официальным нерабочим днем для жителей Бахрейна. Бахрейн является маленьким островным государством с монархической формой правления. С 1871 года по 1971 год, то есть ровно век, Бахрейн находился под властью Великобритании, и только в августе 1971 была провозглашена его независимость.
Еще 16 декабря отмечают День покорения вершин. Возможно, изначально это и был сугубо альпинистский праздник, и отмечали его только покорители вершин в кругу родственников, товарищей и единомышленников. Но с годами он проник и в жизнь простого обывателя. Ведь для кого-то вновь научиться ходить или избавиться от пагубной привычки — тоже своеобразное взятие вершины, планки, преодоление трудности. Это хороший повод для тех, кто сомневается в собственных силах, начать что-то давно откладываемое и наметить достижение цели на эту дату.
Исторические события 16 декабря в мире.
- 1773-й — «Бостонское чаепитие»: жители Бостона выбросили в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Это событие привело к американской войне за независимость;
- 1899-й — основан футбольный клуб «Милан»;
- 1913-й — на студии «Кистоун Филм» молодой британский актер Чарли Чаплин начал сниматься в своем первом фильме «Борьба за жизнь»;
- 1946-й — Кристиан Диор открыл свой Дом моды на авеню Монтень в Париже;
- 1979-й — американский автогонщик Стэн Барретт впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли;
Исторические события 16 декабря в Казахстане
- 1996-й — в Алматы на Площади Республики состоялось торжественное открытие монумента Независимости;
- 2000-й — в Алматы открыт памятник Абылай хану. Автор памятника скульптор — Нурлан Далбаев;
- 2006-й — в селе Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области открыта мемориальная доска с именами создателей молодежной организации «Союз спасения казахского народа», действовавшей в начале 40-х годов XX века.
Дни рождения знаменитостей 16 декабря в мире
- В 1770 году родился Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, пианист, дирижер;
- в 1775 году родилась Джейн Остин — английская романистка;
- 1872 году родился Антон Деникин — русский военачальник, герой Русско-японской и Первой мировой войн, генерал-лейтенант (1916), один из главных руководителей (1918−1920) Белого движения в годы Гражданской войны;
- в 1917 году родился Артур Кларк — английский писатель, известен совместной работой со Стэнли Кубриком по созданию культового научно-фантастического фильма «Космическая одиссея 2001»;
- в 1932 году родился Родион Щедрин — российский композитор, автор балетов «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»;
- в 1935 году родилась Светлана Дружинина — советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989). Народная артистка Российской Федерации (2001) (фильмы «Девчата», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов»);
- в 1946 году родился Бенни Андерссон — шведский композитор, музыкант, продюсер, участник группы ABBA;
- в 1948 году родился Юрий Николаев — советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России.
Кто родился 16 декабря в Казахстане
В 1929 году родилась Бибигуль Тулегенова — профессор Казахской национальной консерватории, действительный член-корреспондент Академии естественных наук Казахстана (2001);
День смерти знаменитостей 16 декабря в мире
- В 1823 году умер Иван Долгоруков — российский государственный деятель, князь, поэт и драматург;
- в 1898 году умер Павел Третьяков — российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи;
- в 1983 году умер Григорий Александров — кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР;
- в 1986 году умер Олег Гончаренко — советский конькобежец, чемпион мира и Европы;
- в 2009 году умер Владимир Турчинский — российский теле- и радиоведущий, рекордсмен в силовых видах спорта.
16 декабря в православном календаре
Православная церковь вспоминает святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. Прозвище Молчальник он получил за безмолвие, которое хранил более 40 лет. По преданию, будущий святой Иоанн (Иван) родился в городе Никополе (Армения) в семье великого военачальника. С ранних лет он стал изучать библейскую литературу и решил посвятить свою жизнь молитвам и уединению. Когда его родители отошли от мирской жизни в иной мир, Иоанн на доставшееся ему наследство выстроил церковь и проживал там с другими иноками.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Федор.