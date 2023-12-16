Какой сегодня день: 16 декабря

Наши предки в этот день на Руси старались мало говорить и писать, так как в этот день вспоминали Ивана Молчальника. Считалось, что тот, кто 16 декабря весь день промолчит, тот будет красноречив весь год. В этот день люди молились Иоанну про себя, осмысливали свои поступки. В народе считали, что нечистая сила в этот день может утащить голос.