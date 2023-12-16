Какой сегодня день: 16 декабря

Знаете ли вы, что 16 декабря был открыт дом моды Кристиана Диора? О том, чем еще ознаменовано 16 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 16 декабря
В 1773 году случилось «Бостонское чаепитие» — акция протеста американских колонистов, которые, переодевшись индейцами, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против налога на него, введенного Великобританией.
В 1899 году был основан футбольный клуб «Милан».
В 1946 году Кристиан Диор открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.
Кто родился 16 декабря
Композитор Людвиг ван Бетховен (1770−1827).
Писательница Джейн Остин (1775−1817).
Художник Василий Кандинский (1866−1944).
Белорусский художник Иван Ахремчик (1903−1971).
Писатель Артур Кларк (1917- 2008).
Писатель Филип Дик (1928−1982).
Композитор Родион Щедрин (1932).
Кинорежиссер Светлана Дружинина (1935).
Участник группы ABBA Бенни Андерссон (1946).
Основатель группы ZZ Top Билли Гиббонс (1949).
Актриса Миранда Отто (1967).
16 декабря в православном календаре
Православные 16 декабря чтут память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, преподобного Феодула Константинопольского, преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Георгия Черникского.
Именины
В этот день именины у Андрея, Георгия, Гавриила, Ефрема, Ивана, Николая, Федора.
16 декабря в народном календаре
Наши предки в этот день на Руси старались мало говорить и писать, так как в этот день вспоминали Ивана Молчальника. Считалось, что тот, кто 16 декабря весь день промолчит, тот будет красноречив весь год. В этот день люди молились Иоанну про себя, осмысливали свои поступки. В народе считали, что нечистая сила в этот день может утащить голос.