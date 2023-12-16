Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Какой сегодня день: 16 декабря

Этот день является 350-м в григорианском календаре, до нового года остается 15 дней.
487182_3000x2000_650_c66fc37dbacdb8e57ef6c2265fccb7a0.jpg
Источник: Агентство «Москва»

Знаете ли вы, что 16 декабря был открыт дом моды Кристиана Диора? О том, чем еще ознаменовано 16 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 16 декабря

В 1773 году случилось «Бостонское чаепитие» — акция протеста американских колонистов, которые, переодевшись индейцами, выбросили в гавань Бостона ящики с чаем в знак протеста против налога на него, введенного Великобританией.

В 1899 году был основан футбольный клуб «Милан».

В 1946 году Кристиан Диор открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.

Кто родился 16 декабря

Композитор Людвиг ван Бетховен (1770−1827).

Писательница Джейн Остин (1775−1817).

Художник Василий Кандинский (1866−1944).

Белорусский художник Иван Ахремчик (1903−1971).

Писатель Артур Кларк (1917- 2008).

Писатель Филип Дик (1928−1982).

Композитор Родион Щедрин (1932).

Кинорежиссер Светлана Дружинина (1935).

Участник группы ABBA Бенни Андерссон (1946).

Основатель группы ZZ Top Билли Гиббонс (1949).

Актриса Миранда Отто (1967).

16 декабря в православном календаре

Православные 16 декабря чтут память пророка Софонии, преподобного Саввы, игумена Сторожевского, преподобного Феодула Константинопольского, преподобного Иоанна Безмолвника, преподобного Георгия Черникского.

Именины

В этот день именины у Андрея, Георгия, Гавриила, Ефрема, Ивана, Николая, Федора.

16 декабря в народном календаре

Наши предки в этот день на Руси старались мало говорить и писать, так как в этот день вспоминали Ивана Молчальника. Считалось, что тот, кто 16 декабря весь день промолчит, тот будет красноречив весь год. В этот день люди молились Иоанну про себя, осмысливали свои поступки. В народе считали, что нечистая сила в этот день может утащить голос.