Что можно и нельзя делать в день Ивана Молчальника 16 декабря, который называют днем тишины

Православная церковь 16 декабря вспоминает Иоанна Молчальника, который мог исцелять силой молитвы. В народе отмечают день Ивана Безмолвника. Есть еще одно название — день тишины.
Народные приметы на 16 декабря
Если в печи трещат дрова, то ждали сильных морозов. В том случае, если чирикает снегирь, то ожидается потепление. На вьюгу указывают звезды, которые светят тускло. Согласно приметам, если мало снега лежит 16 декабря, то будет неурожай.
Что нельзя делать 16 декабря
В день Ивана Молчальника запрещено кричать. Кроме того, под строгим запретом находится печение. Не следует ругаться и провоцировать ссоры. Согласно приметам, если муж с женой поругаются 16 декабря, то ссоры будут их преследовать на протяжении года.
Что можно делать 16 декабря
Рекомендуется провести день в полном молчании. Предки верили, что это позволить избавиться от неудач, а также привлечь удачу в дом. Кроме того, посещали церковь и просили у святого помощи. Считалось, что он может исцелить тяжелобольных.