Смертельное ДТП: девушка сбила пенсионерку в Приморье

Владелица Suzuki Alto наехала на 75-летнюю женщину в поселке Пограничный. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Девушка 28 лет, находившаяся за рулем автомобиля, двигалась со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Рабочая. В это время бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло столкновение, в ходе которого пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
Стаж вождения виновницы аварии составляет 2 месяца, к ответственности за нарушение ПДД она еще не привлекалась. Специалисты проводят проверку по факту инцидента.