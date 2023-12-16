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Смертельное ДТП: девушка сбила пенсионерку в Приморье

Водитель задавила пожилую женщину в Приморье.
Источник: Соцсети

Владелица Suzuki Alto наехала на 75-летнюю женщину в поселке Пограничный. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Девушка 28 лет, находившаяся за рулем автомобиля, двигалась со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Рабочая. В это время бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло столкновение, в ходе которого пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Стаж вождения виновницы аварии составляет 2 месяца, к ответственности за нарушение ПДД она еще не привлекалась. Специалисты проводят проверку по факту инцидента.