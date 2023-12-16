Смертельное ДТП: девушка сбила пенсионерку в Приморье

Девушка 28 лет, находившаяся за рулем автомобиля, двигалась со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Рабочая. В это время бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло столкновение, в ходе которого пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.