Не женская работа? В Кузбассе 10 лет белазистом работает мать троих детей

Даже мысли бросить эту работу у Ольги не было. Более того, она уверена, что часто «женская» работа тяжелее «мужской»: «Когда я была директором в магазине, у меня не было грузчика, и приходилось иногда самой разгружать товар. Тогда спину сорвала, были грыжи, дошло до операции. На разрезе здоровье восстановилось — здесь каждый год дают путёвки в санатории Алтая и Кемеровской области. Многие одинокие женщины просто не знают, что есть такие высокооплачиваемые специфичные профессии, и гробят здоровье на “женских” работах в попытке обеспечить детей и себя. Рабочих очень не хватает — им предоставят все условия, обучат, поддержат», — заключает Ольга Сарина.