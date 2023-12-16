Не женская работа? В Кузбассе 10 лет белазистом работает мать троих детей

Профессию водителя БелАЗа долго считали исключительно мужской, но на некоторых кузбасских предприятиях отношение к этому давно поменялось. Так, в Киселёвске на одном из угольных разрезов уже 10 лет на многотонной машине работает Ольга Сарина. Помимо того, что женщина — уникум среди угольщиков, она ещё и воспитывает троих детей. kuzbass.aif.ru пообщался с белазисткой.
«Нет разницы, женщина или мужчина управляет БелАЗом — это человеку либо дано, либо нет. Первые годы я работала на 130-тоннике, последние семь лет — на 220-тонной машине. Могу сделать и мелкий ремонт, и долить нужные жидкости, и накачать колёса. Не все девчонки так могут, но тогда на помощь приходят слесари», — рассказывает Ольга Сарина.
Боялась высоты.
Отец Ольги Сариной работал водителем и с детства говорил дочке, что мечтал именно о такой профессии. Мама трудилась директором гастронома. Родители киселевчанки были ответственными и работящими людьми и воспитывали её и брата в том же духе. Так вышло, что в будущем Ольга попробовала профессию и мамы, и папы.
После 9 класса девушка получила специальность повара и поступила в омский торговый техникум, но из-за смерти отца и перестройки в стране через два года вернулась обратно. Устроилась в местный ларёк, потом в супермаркет, а потом доработалась до директора магазина.
В 2007 Ольга с братом открыли ИП по установке пластиковых окон и вполне успешно отработали четыре года. Однако по семейным обстоятельствам киселевчанка оставила дело родственнику. Возвращаться в торговлю не хотелось, а ПАТП как раз набирал женщин-водителей. Ольга сдала на категорию С и Д, но маленькие дети и пожилая мама через полгода привели обратно в магазин. А потом он — набор белазисток на угольный разрез. Обещали хорошую заплату, удобный график, поэтому женщина пошла туда, не сомневаясь ни секунды.
«Сначала было страшно, я боялась высоты. Но мне попался чуткий наставник с огромным опытом работы на БелАЗе. Всем было любопытно, справлюсь я или нет. Мне сразу понравился дух разреза — люди были сплочённые. После того, как начальство оценило спустя некоторое время мою работу, на предприятие стали принимать и других женщин», — вспоминает Ольга Сарина.
«Никогда не хотела уехать».
Сейчас киселевчанка работает в графике 4/4 и радуется, что многое успевает за выходные. Трудовой день начинается для угольщиков стандартно: перед сменой проходит медика (измеряют давление, температуру, содержание алкоголя при выдохе), после чего диспетчер записывает наряд — количество рейсов. Переодевшись в робу, Ольга едет на КамАзе-вахтовке до площадки-пересменка — принимать БелАЗ. Напарник рассказывает, как «вёл» себя гигант, на что обратить внимание, а дальше спуск в забой.
Работа белазиста заключается в том, что он везёт или горную породу на отвал, или уголь на склад. Управляя БелАЗом, важно не только уметь его чувствовать, но и концентрировать внимание на движении, особенно в грязь и гололёд — в таких условиях машиной трудно управлять и нужно рассчитывать траекторию движения свою и идущих навстречу БелАЗов.
Обед длится всего полчаса и проходит в забое или на отвале, поэтому обычно угольщики берут из дома пайки и чай. Есть передвижная бесплатная кухня (нужно только заранее записаться и выбрать меню), но Ольга предпочитает своё, домашнее. После смены — тот же путь. Перед отправлением дежурного автобуса до дома успевает принять душ и даже погреться в сауне — она тоже есть в мойке.
«Когда я сажусь в БеЛАз, всегда обращаюсь к Богу, покойным родителям и самой машине —только после молитвы приступаю к работе. Думаю, всё, что нас окружает, имеет душу. Что мы излучаем, то и получаем. Важно проявлять заботу, чуткость, любовь и доброту ко всему окружающему», — признаётся женщина.
Правда, личная жизнь у киселевчанки не сложилась — есть старший сын от первого брака (ему 28 лет, уже подарил молодой бабушке внучку), похоронила двоих сыновей в младенчестве от второго брака, воспитывает 13-летнюю дочь и 14-летнего сына от третьего брака (супруг умер). Хоть у детей уже свои интересы, они самостоятельные и ответственные, семья всё равно проводит время вместе. Прошлым летом, например, по путёвке от разреза месяц пробыли у Чёрного моря. Бывают на Алтае. Летом занимаются огородом и строительством дома: Ольга сама стелила полы, затирала стены.
Из Киселёвска, чья экология считается одной из худших в стране, Ольга уехать никогда не хотела: «Как в детстве была угольная пыль, так и сейчас есть, хуже не стало. Я дышу этим воздухом и нормально себя чувствую, есть и чистые места… Здесь мои корни, мои родственники, могилы близких. Чем лучше в другом городе? Если ребёнок чего-то хочет, он выбьётся в люди в любом месте».
Не ждать сложа руки.
Недавно об уникальной женщине-трудоголике местные журналисты сняли ролик, после которого на неё обрушился негатив: «Не женская эта работа, надо дома сидеть и детей воспитывать!». Ольга согласна, что роли в семье должны быть распределены, но что делать, если мужчины нет? Ждать сложа руки, пока кто-то принесёт всё на блюдечке, когда есть дети?
Даже мысли бросить эту работу у Ольги не было. Более того, она уверена, что часто «женская» работа тяжелее «мужской»: «Когда я была директором в магазине, у меня не было грузчика, и приходилось иногда самой разгружать товар. Тогда спину сорвала, были грыжи, дошло до операции. На разрезе здоровье восстановилось — здесь каждый год дают путёвки в санатории Алтая и Кемеровской области. Многие одинокие женщины просто не знают, что есть такие высокооплачиваемые специфичные профессии, и гробят здоровье на “женских” работах в попытке обеспечить детей и себя. Рабочих очень не хватает — им предоставят все условия, обучат, поддержат», — заключает Ольга Сарина.