«Плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год

— Что касается «плоских» тарифов. Они будут продлены. Обычно это делается в конце года после моих консультаций с «Аэрофлотом», прежде всего, другими компаниями и министерством транспорта. Это вопрос дополнительного бюджетного финансирования. Но продлим это точно. Я понимаю, что регион колоссальный, захватывает просто этот Дальний Восток. Это отдельный мир целый. И, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто, — отметил Владимир Путин.