«Плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год

«Плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток продлят на следующий год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией по итогам года. На данный момент программа предусматривает полеты по маршрутам между Хабаровском, Южно-Сахалинском, Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Магаданом и Москвой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Что касается «плоских» тарифов. Они будут продлены. Обычно это делается в конце года после моих консультаций с «Аэрофлотом», прежде всего, другими компаниями и министерством транспорта. Это вопрос дополнительного бюджетного финансирования. Но продлим это точно. Я понимаю, что регион колоссальный, захватывает просто этот Дальний Восток. Это отдельный мир целый. И, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто, — отметил Владимир Путин.
За период с января по ноябрь 2023 года по «плоским» тарифам по всем направлениям было перевезено почти 1,9 млн человек, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а с момента запуска программы — почти 17 млн пассажиров.
— Обеспечить комфорт жизни и отдыха для наших жителей удается за счет программ субсидируемых авиабилетов, поддержания авиамаршрутной сети, увеличения количества регулярных рейсов и программы «плоских» тарифов. У хабаровчан большим спросом пользуется субсидия по возрасту и инвалидности, а также субсидия для дальневосточников. Но условия программы ограничены. Программа «плоских» тарифов, безусловно, расширяет возможность поездок по стране для жителей Хабаровского края, — отметили в региональном минтрансе.
В соответствии с условиями программы билет по «плоскому» тарифу необходимо оформить в течение 24 часов с момента бронирования. Возврат провозной платы по данному тарифу не осуществляется. Вместе с тем, на пассажиров распространяется право участвовать в программе клиентской лояльности и получать предусмотренные ею соответствующие привилегии.
Напомним, что накануне «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на 2024 год по субсидируемым государством тарифам. Специальные цены действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» в экономическом классе обслуживания и доступны для льготных категорий граждан и жителей Дальнего Востока. Купить билеты с господдержкой могут пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), молодежь до 23 лет, инвалиды, многодетные и жители ДФО.
Также добавим, что в Хабаровском крае по поручению губернатора Михаила Дегтярева продолжается программа льготных авиаперелетов для жителей северных районов региона. Авиакомпании «Хабаровские авиалинии» и «Аврора» уже открыли продажу билетов на будущий год. Также продолжится субсидирование всех внутрирегиональных авиаперевозок. Благодаря поддержке краевого правительства авиатарифы в регионе не увеличивались семь лет.