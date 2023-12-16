Может и в голову прилететь: обломки фасада здания пугают студентов ДВФУ во Владивостоке

Учащиеся учебного заведения отметили, что уже привыкли к таким поворотам событий и уже не удивляются, если по улицам «летают» панели, на асфальте внезапно оказывается арматура, а крыша просто-напросто «едет», потому что вступает в неравный бой с ветром.