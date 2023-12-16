Может и в голову прилететь: обломки фасада здания пугают студентов ДВФУ во Владивостоке

Студенты ДВФУ запечатлели на видео момент, когда ветер буквально оторвал кусок фасада у одного из корпусов. Обломки буквально фланировали по территории вуза, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Учащиеся учебного заведения отметили, что уже привыкли к таким поворотам событий и уже не удивляются, если по улицам «летают» панели, на асфальте внезапно оказывается арматура, а крыша просто-напросто «едет», потому что вступает в неравный бой с ветром.
Своим мнением люди поделились в соцсетях:
«Я-то думаю, что у меня в конце коридора с утра до ночи звуки ударов по железу, а это общагу сносит, все понятно».
«Обломок может и в голову прилететь».
«Обащага размножается почкованием, природа кампуса не перестает удивлять».
«Скоро в город переедем такими темпами».
«Какая красота, перелетные корпуса летят на юг…».
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