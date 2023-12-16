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Может и в голову прилететь: обломки фасада здания пугают студентов ДВФУ во Владивостоке

Кусок фасада здания оторвало на кампусе ДВФУ во Владивостоке.

Студенты ДВФУ запечатлели на видео момент, когда ветер буквально оторвал кусок фасада у одного из корпусов. Обломки буквально фланировали по территории вуза, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Учащиеся учебного заведения отметили, что уже привыкли к таким поворотам событий и уже не удивляются, если по улицам «летают» панели, на асфальте внезапно оказывается арматура, а крыша просто-напросто «едет», потому что вступает в неравный бой с ветром.

Своим мнением люди поделились в соцсетях:

«Я-то думаю, что у меня в конце коридора с утра до ночи звуки ударов по железу, а это общагу сносит, все понятно».

«Обломок может и в голову прилететь».

«Обащага размножается почкованием, природа кампуса не перестает удивлять».

«Скоро в город переедем такими темпами».

«Какая красота, перелетные корпуса летят на юг…».

Ранее «КП» писала об аномальных холодах: людям следует подготовиться.