Тигренок, найденный в Хабаровском крае, не вернется в дикую природу

Специалисты выяснили, что котенку всего 3−4 месяца отроду. У него были переломаны две лапы. Сначала малыша доставили в Хабаровск, чтобы провести операцию. Теперь мальчик проходит реабилитацию в охотнадзоре в селе Сосновка. Глава региона уточнил, что тигренок уже не сможет вернуться в дикую природу и в дальнейшем будет жить в одном из зоосадов. Совсем скоро пройдет голосование, где жители края смогут выбрать имя полосатому хищнику.