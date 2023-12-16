В Иркутске открыли мемориальную доску выдающемуся хирургу

На фасаде жилого дома № 29 на улице Марата открыли мемориальную доску заслуженному врачу России, почетному гражданину Иркутска, профессору Семену Пинскому. В церемонии приняли участие дети и внуки хирурга. Об этом сообщает администрация города.
— Любой город славится своими людьми. Семен Борухович спас жизнь многих земляков. Он считается основателем иркутской школы хирургов-эндокринологов, его имя известно далеко за пределами Приангарья, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Кроме того, профессор, после выхода на заслуженный отдых, активно работал в Совете почетных граждан города.
Семен Пинский родился в 1936 году. Иркутский государственный медицинский институт закончил в 1959 году. Он внес большой вклад в развитие хирургической эндокринологии. Успешно провел более 4 000 операций на щитовидной железе и надпочечниках. Кроме того, Семен Борухович — автор 500 научных работ, 10 монографий, 40 учебных пособий, обладатель 10 свидетельств и патентов на изобретение. Семен Борухович ушел из жизни 1 сентября 2020 года.