День Независимости отмечают в Казахстане

АЛМАТЫ, 16 дек — Sputnik. Второй раз в истории казахстанцы будут отмечать День Независимости по-новому. С 2022 года праздник утратил статус национального и перешел в разряд праздников государственных. С учетом того, что в этом году 16 декабря выпадает на выходной, казахстанцы отдохнут три дня: 16,17 и 18 числа, то есть с субботы по понедельник включительно.