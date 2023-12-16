Трассу «Алматы-Ташкент-Термез» закрыли из-за сильного гололеда

Отметим, 15 декабря в Казахстане ограничили движение на трассах в 5 регионах страны из-за непогоды. Ограничения были введены почти на 1,8 тыс. км дорог. До этого в Жамбылской области был введен режим ЧС — на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана. Стоит отметить, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют ослабление морозов.