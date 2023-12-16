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Блокпосты установили в Жамбылской области из-за непогоды

В Жамбылской области выставлены пять блокпостов — начальник ДП региона Арманбек Баймурзин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) сообщил о ситуации на дорогах, передает NUR.KZ.
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Блокпосты установили в Жамбылской области из-за непогоды
Источник: ДП Жамбылской области

Он отметил, что участок автодороги от 239 км до 593 км трассы «Алматы-Ташкент-Термез» (граница с Туркестанской областью) закрыт для всех видов транспортных средств.

«Сотрудниками полиции на территории всех районов установлены блокпосты. В частности, в Кордайском, Меркенском, Т. Рыскуловском районах, городе Тараз и на границе с Туркестанской областью», — сообщил глава ДП региона.

Для граждан функционируют 65 пунктов обогрева. На данный момент туда доставлено 36 человек. Он также добавил, что серьезных инцидентов и смертельных случаев не зафиксировано. Отметим, ранее ДЧС Алматинской области сообщал о закрытии участка трассы «Алматы-Ташкент-Термез» на территории региона.

Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС — на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана. Накануне курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области.