Блокпосты установили в Жамбылской области из-за непогоды

Для граждан функционируют 65 пунктов обогрева. На данный момент туда доставлено 36 человек. Он также добавил, что серьезных инцидентов и смертельных случаев не зафиксировано. Отметим, ранее ДЧС Алматинской области сообщал о закрытии участка трассы «Алматы-Ташкент-Термез» на территории региона.