Блокпосты установили в Жамбылской области из-за непогоды

Он отметил, что участок автодороги от 239 км до 593 км трассы «Алматы-Ташкент-Термез» (граница с Туркестанской областью) закрыт для всех видов транспортных средств.
«Сотрудниками полиции на территории всех районов установлены блокпосты. В частности, в Кордайском, Меркенском, Т. Рыскуловском районах, городе Тараз и на границе с Туркестанской областью», — сообщил глава ДП региона.
Для граждан функционируют 65 пунктов обогрева. На данный момент туда доставлено 36 человек. Он также добавил, что серьезных инцидентов и смертельных случаев не зафиксировано. Отметим, ранее ДЧС Алматинской области сообщал о закрытии участка трассы «Алматы-Ташкент-Термез» на территории региона.
Напомним что в Жамбылской области был введен режим ЧС — на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана. Накануне курсирование пяти поездов отменили в связи с чрезвычайной ситуацией в Жамбылской области.