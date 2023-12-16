Снег с дождем, туман и гололед ожидаются сегодня в Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем, туман и гололед ожидаются 16 декабря в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся из Западной Европы. Будет облачно. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, утром и днем переходящий в дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, днем умеренный, по западу местами порывистый.
Температура воздуха днем будет в пределах от минус 5 градусов по востоку до плюс 4 градусов по западу страны.