Снег с дождем, туман и гололед ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся из Западной Европы. Будет облачно. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, утром и днем переходящий в дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, днем умеренный, по западу местами порывистый.