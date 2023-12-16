Здесь жили Дорлиак, Нежданова и Казарновская: в столице отремонтировали дома оперных див

В 2023 году капитальный ремонт также прошел в доме 4, строении 1 в Большом Кисловском переулке. Почти 100 лет назад здесь жила солистка Большого театра Антонина Нежданова. Ее творчеством восхищались Бернард Шоу и Константин Станиславский, для нее писали арии выдающиеся композиторы, партнерами по сцене были Иван Козловский и Федор Шаляпин, а Сергей Рахманинов посвятил ей одно из своих самых известных произведений — «Вокализ».