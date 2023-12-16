Москву в разные исторические эпохи представят на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Дворянская Москва посвящена городу XIX века. Гостей площадки встретят известные литературные и исторические персонажи — Наташа Ростова, Александр Чацкий, Михаил Лермонтов и Денис Давыдов. Здесь же можно пообщаться с Дядей Гиляем — Владимиром Гиляровским, автором книги «Москва и москвичи», знатоком московского быта. В Москве ремесленной можно познакомиться с жизнью самого многочисленного сословия города в XVIII веке. Главный арт-объект площадки — русская печь, декорированная изразцами, в которой выпекают традиционные московские калачи. Гости площадки посетят кузницу, встретят мастеров-ремесленников и смогут попробовать свои силы в создании небольших праздничных сувениров по старинным технологиям. На площадке, посвященной современной Москве, можно увидеть модель электробуса и колеса обозрения «Солнце Москвы». Главные персонажи: урбанист, ландшафтный дизайнер, архитектор и ИТ-специалист — расскажут о последних достижениях, изменивших облик и жизнь города.