Москву в разные исторические эпохи представят на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

«В центральной зоне площадки на Манежной площади гости попадут в праздничную, изобильную и хлебосольную купеческую Москву, знакомую нам по историческим хроникам и картинам русских художников. Среди обитателей площадки: основатель Чайного дома на ул. Мясницкая Сергей Перлов, владелец выдающейся коллекции французской модернистской живописи Сергей Щукин, основательница библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева Варвара Морозова и русский оперный певец Федор Шаляпин. Гости купеческой Москвы смогут побывать на настоящем “Рождественском вокзале” в виде стилизованного перрона с часами и деревянным вагоном, который выполняет роль фотозоны и центральной сцены. Также открыта к посещению купеческая лавка, вдохновленная знаменитым московским гастрономом купца Елисеева», — говорится в сообщении.
Дворянская Москва посвящена городу XIX века. Гостей площадки встретят известные литературные и исторические персонажи — Наташа Ростова, Александр Чацкий, Михаил Лермонтов и Денис Давыдов. Здесь же можно пообщаться с Дядей Гиляем — Владимиром Гиляровским, автором книги «Москва и москвичи», знатоком московского быта. В Москве ремесленной можно познакомиться с жизнью самого многочисленного сословия города в XVIII веке. Главный арт-объект площадки — русская печь, декорированная изразцами, в которой выпекают традиционные московские калачи. Гости площадки посетят кузницу, встретят мастеров-ремесленников и смогут попробовать свои силы в создании небольших праздничных сувениров по старинным технологиям. На площадке, посвященной современной Москве, можно увидеть модель электробуса и колеса обозрения «Солнце Москвы». Главные персонажи: урбанист, ландшафтный дизайнер, архитектор и ИТ-специалист — расскажут о последних достижениях, изменивших облик и жизнь города.
На переходе от Манежной площади к площади Революции расположена Москва торговая, воссоздающая атмосферу Верхних торговых рядов конца XIX века. Гостей встречают коробейники, продавец игрушек, платочница, книжник и пекарка с ожерельем из баранок. Площадку украшают стилизованные старинные торговые телеги, запряженные лошадьми и груженные товарами. На площади Революции гости фестиваля попадут в праздничную боярскую Москву допетровской эпохи с представителями известных боярских семей, одетых в красочные костюмы и высокие меховые шапки. Отсюда стартует ежедневная интерактивная экскурсия «Удивительные прогулки с Дядей Гиляем» — увлекательное путешествие по Москве разных исторических эпох для самых маленьких гостей фестиваля.