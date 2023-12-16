Циклон «Ваня» приблизился к Казани

Циклон «Ваня», который несет в Центральную Россию рекордные снегопады, приблизился к Казани. Об этом свидетельствует спутниковый снимок «Метеора-М», опубликованный госкорпорацией «Роскосмос».
— Циклон «Ваня» появился над территорией Молдавии и ушел к Балтийскому морю. Там он соединился с атлантическим циклоном. Накануне он обрушился на Московскую область. 15 декабря стало самым снежным днем за последние 60 лет, — сказано в сообщении корпорации.
Как рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, в конце этой и начале следующей недели в Татарстане начнется потепление.
— Пока еще мы находимся на западной периферии Сибирского антициклона, но температура воздуха уже повышается. Постепенно погода будет приобретать циклонический характер, потому что к нам идут воздушные массы с Северной Атлантики. Циклон, названный немецкими специалистами «Ваня» (Vanja), принесет значительное повышение температуры и осадки в виде снега.
По его словам, 18 и 19 декабря температура поднимется до −2 градусов. Ожидаются снег и усиление ветра, возможны метели. По ночам температуры на этой неделе не будут опускаться ниже −12 градусов.
Напомним, в Гидрометцентре республики также обещали, что в республике начнут спадать аномальные морозы, но усилится ветер. Согласно прогнозу метеорологов, температурный фон будет постепенно повышаться на этой неделе.