Циклон «Ваня» приблизился к Казани

— Пока еще мы находимся на западной периферии Сибирского антициклона, но температура воздуха уже повышается. Постепенно погода будет приобретать циклонический характер, потому что к нам идут воздушные массы с Северной Атлантики. Циклон, названный немецкими специалистами «Ваня» (Vanja), принесет значительное повышение температуры и осадки в виде снега.