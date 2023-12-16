Новейшие ядерные ракеты «Сармат» разместят в Красноярском крае

Новейшие ядерные ракеты, в производстве которых принимает самое прямое участие Красноярский машиностроительный завод, будут нести боевое дежурство и на территории Красноярского края. Воинская часть в Ужуре готовится принять РС-28 «Сармат», которые заменят Р-36М2 «Воевода». Об этом сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в своем интервью изданию «Красная Звезда». Кстати, День ракетных войск стратегического назначения отмечается завтра, 17 декабря.