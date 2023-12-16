В Узбекистане предложили создать Детскую организацию

За минувший период реализованы меры по 7 направлениям. За ответственными руководителями закреплены 396 тысяч молодых людей, нуждающихся в особом внимании государства, через индивидуальную работу 331 тысяче из них оказано содействие в реализации своего потенциала. В частности, трудоустроены 94 тысячи человек, 56 тысяч обучены профессиям.