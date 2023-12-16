Лукашенко поздравил российского ведущего Николаева с юбилеем

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного артиста России Юрия Николаева с 75-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Яркий талант, блестящее актерское мастерство, огромный творческий и жизненный опыт принесли Вам всенародную известность и зрительскую любовь», — сказано в поздравлении.
Президент отметил, что за многие годы плодотворной работы артисту удалось реализовать большое количество неповторимых проектов, а на телевизионных передачах с участием Николаева выросло не одно поколение белорусов.
Лукашенко пожелал телеведущему здоровья, крепости духа и долголетия, а также высказал надежду на то, что деятельность артиста и дальше будет приносить людям радость и способствовать укреплению культурных связей.