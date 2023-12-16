Завалило снегом: В Нижнем Новгороде выпало больше снега, чем прогнозировалось

Почти не прекращающаяся метель 15 декабря принесла в Нижний Новгород больше снега, чем прогнозировалось. Замело главные дороги города, а на тротуарах образовались сугробы. Весь день на улицах города трудились дворники, снег убирала спецтехника. И даже ночью дорожная техника продолжила работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Весь день на улицах города трудились дворники, снег убирала спецтехника. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, снегопад начался еще ночью 15 декабря, а уже к 11 часам дня пятницы перерос в сильнейшую метель. Виновником стихии стал циклон с милым названием «Ваня». Синоптики прогнозировали выпадение не менее 16 сантиметров снега.
— Минимальное количество машин на дорогах ночью позволяет всей нашей технике работать в полную силу. Автопоезда выехали на прометание. Усилились и по вывозу снега. Его за день выпало больше прогнозируемых значений — почти 20 сантиметров.
Особенно много снега скопилось во дворах домов и на детских площадках. Там образовались настоящие сугробы, которые маленьким детям могут доставать до пояса.