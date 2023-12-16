Завалило снегом: В Нижнем Новгороде выпало больше снега, чем прогнозировалось

Почти не прекращающаяся метель 15 декабря принесла в Нижний Новгород больше снега, чем прогнозировалось. Замело главные дороги города, а на тротуарах образовались сугробы. Весь день на улицах города трудились дворники, снег убирала спецтехника. И даже ночью дорожная техника продолжила работу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.