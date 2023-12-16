Сослуживцам бойца из Омска передали глушилку после обращения к президенту

Глава Омской области оперативно отреагировал на просьбу военнослужащего. Он подчеркнул, что средства РЭБ — это очень дорогостоящее оборудование и направляется оно в подразделения по предписанию оборонного ведомства РФ. В Омской области на складе есть 1−2 таких прибора, его и передали в подразделение.