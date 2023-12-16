Сослуживцам бойца из Омска передали глушилку после обращения к президенту

«По моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина», — отметил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, штурмовик Андрей Никишин пожаловался на нехватку глушилок против дронов в военных подразделениях во время ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным 14 декабря. Президент пообещал все проверить и разобраться в ситуации.
Глава Омской области оперативно отреагировал на просьбу военнослужащего. Он подчеркнул, что средства РЭБ — это очень дорогостоящее оборудование и направляется оно в подразделения по предписанию оборонного ведомства РФ. В Омской области на складе есть 1−2 таких прибора, его и передали в подразделение.
Тем временем губернатор Омской области Виталий Хоценко рекомендовал отменить салюты на Новый год, поскольку СВО еще не закончилась.